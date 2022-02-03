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Известия: РСПП попросил правительство поддержать отечественные аудиовизуальные сервисы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал власти оказать поддержку отечественным онлайн-кинотеатрам, сервисам подписок и рынку интернет-рекламы за счет сокращения НДС на их услуги.

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