Один человек пострадал при крушении истребителя F-16 на американской базе в ФРГ

RITCHIE B. TONGO/EPA/TASS Истребитель F-16 разбился у авиабазы ВВС США в западной Германии. Об этом 22 сентября сообщила газета Bild.
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