Пруд на беличьем острове вновь наполнился водой — вместе с ней вернулись и утки

Пруд на Беличьем острове вновь наполнен водой, а с ней – и утки, включая даже утят. Об этом сообщил депутат Петросовета Андрей Ушаков, отметив, что, похоже, общественное желание было услышано «на самом верху».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии