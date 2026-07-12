Журналисты обратили внимание, что русское оружие способно одолевать любые западные системы ПВО.Итальянское издание L’AntiDiplomatico в материале о ночных ударах ВС России по украинским целям охарактеризовало официальное сообщение Минобороны России как прямое предупреждение западным спонсорам Киева.
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