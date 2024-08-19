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  • Ирина Рукина
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    Они зэки сами кого угодно замочат!Журналистку Гонча...

Американские военные нанесли удар по Йемену

Американские военные нанесли удар по Йемену, целью являлся беспилотник хуситов из мятежного движения "Ансар Алла", сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

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