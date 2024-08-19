Американские военные нанесли удар по Йемену, целью являлся беспилотник хуситов из мятежного движения "Ансар Алла", сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.
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