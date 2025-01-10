В Тольятти передано в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в сбыте немаркированной табачной продукции

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти в феврале 2023 года получили оперативную информацию о том, что местный житель 2000 года рождения причастен к незаконной реализации немаркированной табачной продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии