Законопроект об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму

N

Nata

На не ужели наконец-то до власть имущих дошло, что копировать и внедрять после советской школы в учебном заведении экзамен коррекционного обучения западных школ, полная деградация общества. Не прошло и ста лет! Виват, нашему министерству образования! Скольким талантливым и пытливым умам за эти годы подрезали крылья! Сколько умных ребят угробили !