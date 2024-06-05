Единый гоэкзамен в России могут отменить уже с 2025 года. Это предполагает законопроект, подготовленный тремя парламентскими париями, сообщило РИА «Новости».
Законопроект об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму
Комментарии
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Nata
На не ужели наконец-то до власть имущих дошло, что копировать и внедрять после советской школы в учебном заведении экзамен коррекционного обучения западных школ, полная деградация общества. Не прошло и ста лет! Виват, нашему министерству образования! Скольким талантливым и пытливым умам за эти годы подрезали крылья! Сколько умных ребят угробили !
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