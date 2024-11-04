Чемпионская гонка ATP. Де Минаур вытеснил Рублева из топ-8

PIF ATP Live Race To Turin Положение на 4 ноября 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Янник Синнер (Италия)* 10330 2 (3) Александр Зверев (Германия)* 7315 3 (2) Карлос Алькарас (Испания)* 6810 4 (4) Даниил Медведев (Россия)* 4830 5 (5) Тэйлор Фриц (США)* 4300 6 (6) Новак Джокович (Сербия) 3910 7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 3855 8 (9) Алекс де Минаур (Австралия) 3745 9 (8) Андрей Рублев (Россия) 3720 10 (10) Григор Димитров (Болгария)❌ 3340 11 (12) Стефанос Циципас (Греция) ❌ 3165 12 (11) Томми Пол (США) ❌ 3145 13 (14) Хольгер Руне (Дания) ❌ 3025 14 (20) Юго Эмбер (Франция) ❌ 2765 15 (16) Джек Дрэйпер (Великобритания) ❌ 2685 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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