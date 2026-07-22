Samsung работает на опережение Apple: вся информация об очках Galaxy Glasses утекла за несколько часов до презентации

Умные очки получат Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1 и Gemini AIОжидается, что сегодня, 22 июля, Samsung представит подробности о своих первых умных очках с искусственным интеллектом, Galaxy Glasses, устройстве, разработанном в сотрудничестве с Google, модным брендом очков Wobipark и компанией Gentle Monster.