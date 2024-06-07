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Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на четыре региона

Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на четыре региона

Киев снова запустил большое количество беспилотников по Крыму, стремясь вскрыть системы ПВО.

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