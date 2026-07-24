190 лет — максимум: ученые подсчитали теоретический предел человеческой жизни

В идеальных условиях, если бы не было рака, деменции, сердечно-сосудистых и прочих заболеванийИсследователи из Сколтеха пришли к выводу, что даже если человечество научится полностью отключать все известные механизмы старения, это не сделает людей бессмертными.
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