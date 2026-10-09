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Газета.ру

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Житель Сочи получил условный срок за порчу системы оповещения

Житель Сочи получил условный срок за порчу системы оповещения

Лазаревский районный суд Сочи огласил приговор мужчине, испортившему городские сирены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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