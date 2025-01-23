Экономист Игнатова посоветовала направить накопления с вкладов на ипотеку

Накопленные на вкладах триллионы россияне могут направить на покупку квартиры в ипотеку. Такое мнение высказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова в разговоре с агентством РИА Новости.
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