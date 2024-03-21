Финансовое сотрудничество Китая и ЕС улучшится

Финансовое сотрудничество Китая и ЕС: Рабочая группа Китая-ЕС по финансовому сотрудничеству провела свое первое заседание в Пекине с 18 по 19 марта, что является признаком того, что сотрудничество Китая и ЕС в области финансового регулирования готово набрать обороты.
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