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Царьград

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Армения назвала состав на ЧМ-2026 по тяжелой атлетике в Нинбо

Армения назвала состав на ЧМ-2026 по тяжелой атлетике в Нинбо

Сборную Армении на чемпионате мира по тяжелой атлетике 2026 года в Нинбо представят 13 спортсменов, восемь мужчин и пять женщин, а возглавят команды два тренерских дуэта.

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