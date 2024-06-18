Столтенберг раскрыл секретный план НАТО: бомбить русские города будут натовские пилоты? Юлия СоколоваСитуация для ВСУ стремительно приближается к катастрофической, а Киев верит, что очередное «супер оружие» НАТО поможет Украине победить.
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