18 сентября 2024 года в Москве состоится IV ежегодный форум «Будущее страхового рынка», организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения» при поддержке ВСС

18 сентября 2024 года в Москве пройдет IV ежегодный форум «Будущее страхового рынка», организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес Солюшнс» при поддержке ВСС.
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