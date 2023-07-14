Военное обозрение

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Украинские ресурсы: Залужный снова выступил против наступления ВСУ с форсированием Днепра на Херсонском направлении

Украинские ресурсы: Залужный снова выступил против наступления ВСУ с форсированием Днепра на Херсонском направлении

Главком ВСУ Залужный выступил против нового плана контрнаступления, предусматривающего растягивание фронта еще и на Херсонское направление.

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