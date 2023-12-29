Двое детей спасены из отрезанной дымом квартиры во время пожара в Находке

Электрощит загорелся в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Пограничная в Находке. Спасатели эвакуировали двух детей из отрезанной дымом квартиры на третьем этаже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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