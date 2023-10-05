Ученые создали модель злокачественной опухоли предстательной железы и протестировали на ней лекарство

Результаты исследования опубликованы в журнале «Онкоурология». Одна из основных проблем при лечении рака предстательной железы — высокая смертность с момента прогрессирования заболевания, несмотря на появление новых видов лечения.
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