В России повысятся штрафы за неявку в военкомат

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению поправки о повышении штрафов за неявку в военкоматы, несообщение об изменении места работы или семейного положения и неисполнение мобилизационных обязанностей, сообщает РИА Новости.
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