Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 824 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Голубицкая
    Чубайс,Васильева,Сердюков да и многие другие наворовали не унести и живут припеваючи.А Попов им поперёк горла,видимо ..."Штурмовиков прог...
  • Валерий Светлый
    Зажралась сытая Европа, Устала чувствам отвечать. Где х..й не ведает, где ж...а, Детей забыла, как зачать. В пара...Следующим мировым...
  • N N
    Азиатов спонсирует Грейт Бритен! Они же и инструктируют. Потому что лют о ненавидят на с.Откуда у нищих ук...

«Россия должна определиться, что будет означать Победа на СВО, иначе – ее заберут» – полковник Матвийчук

«Россия должна определиться, что будет означать Победа на СВО, иначе – ее заберут» – полковник Матвийчук

БлокнотРУ Что мы понимаем под словом «Победа», когда говорим об СВО? Уход Зеленского? Вступление наших войск в Киев? Суд над всеми неонацистами Украины? Полковник в отставке, военный обозреватель Анатолий Матвийчук считает, что руководству России надо четко и публично ответить на эти вопросы, потому что иначе есть риск «потерять» победу, которую сейчас у нас пытаются «украсть» американцы, навязывая свои условия мирного соглашения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх