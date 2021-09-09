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Советский Союз после путча и до своего развала

Советский Союз после путча и до своего развала

В этой подборке снимков из нашего архива — фотографии, сделанные в период с конца августа по конец декабря 1991 года.

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Samarium
Основная часть населения СССР тогда еще совсем не понимала что к чему...все вершилось в столице. А называть то бездарное августовское действо путчем, даже язык не поворачивается... вот и результат был соответствующий.
Борис Осипов
Все эти путчи прошли в стороне от народа...

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