Советский Союз после путча и до своего развала

Любители историиПолитикаСоветский Союз после путча и до своего развалаВ этой подборке снимков из нашего архива — фотографии, сделанные в период с конца августа по конец декабря 1991 года.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumОсновная часть населения СССР тогда еще совсем не понимала что к чему...все вершилось в столице. А называть то бездарное августовское действо путчем, даже язык не поворачивается... вот и результат был соответствующий.БОБорис ОсиповВсе эти путчи прошли в стороне от народа...Комментировать
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