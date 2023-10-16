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Кофе навынос может быть опасен для здоровья

Кофе навынос может быть опасен для здоровья

Диетологи рассказали на что нужно обращать внимание.Кофе навынос может быть опасен для здоровья. По словам диетологов-нутрициологов нужно обращать внимание при покупке кофе на вынос из чего изготовлен стаканчик, в котором он продается.

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