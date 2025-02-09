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Петербургский дневник

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Мошенники нашли способ обходить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»

Мошенники нашли способ обходить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»

Теперь эта мера не является стопроцентной защитой Как сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационно - коммуникационных технологий ГУ МВД России по городу Санкт - Петербургу и Ленинградской области, мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию при входе на портал «Госуслуги».

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Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Пошли все нахер, вообще трубку не беру, только кто в списке, список короткий.
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