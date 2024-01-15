Масштабы проблемы растут: причина, по которой тюремные надзиратели вступают в сексуальные связи с заключенными

© AP Photo / Frank Micelotta/Invsion/AP Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В прошлом году число работников британских тюрем, уличенных в интимной связи с заключенными, достигло рекордно высокого уровня, пишет The Telegraph.
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