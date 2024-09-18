Лукашенко раскритиковал мотоцикл «Минск» за китайские запчасти

В Интернете продолжает набирать популярность ролик двухлетней давности о том, как президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал новый мотоцикл «Минск» за китайские запчасти, потребовав большей локализации на отечественных производствах и налаживания своего производство деталей.