Лукашенко раскритиковал мотоцикл «Минск» за китайские запчасти

В Интернете продолжает набирать популярность ролик двухлетней давности о том, как президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал новый мотоцикл «Минск» за китайские запчасти, потребовав большей локализации на отечественных производствах и налаживания своего производство деталей.
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