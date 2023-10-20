Хорошие парни как жертвы плохих вторжений. Куда затянет США привычка к интервенциям

© Фото : The British Library Board Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Вашингтонские ястребы попали в ловушку "кредита доверия", пишет автор American Conservative.
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