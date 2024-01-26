В Алабаме впервые в истории США казнили преступника с помощью чистого азота

В американском штате Алабама впервые в истории страны состоялась смертная казнь с помощью азота. По данным представителей пресс-службы местного генерального прокурора Стива Маршала, умертвлен был 58-летний Кеннет Юджин Смит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии