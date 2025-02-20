МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Прекрасно, поэтому Молдавия должна вернуться домой в Россию, в СССР, Молдавская ССР была райским уголком, в начале 70...Додон выступил же...
  • Лев Добрый
    На халяву хотел проскочить в ЕС, а оказалось хрень с маслом, на халяву, только уксус сладкий!😱👈😜"Референдума не б...

Трамп поставил перед Индией вопрос ребром: или США, или Россия. Что он задумал?

Трамп поставил перед Индией вопрос ребром: или США, или Россия. Что он задумал?

© AP Photo / Aijaz Rahi794 прочтения Вчера South China Morning Post | Гонконг Заявление Трампа о намерении продать Индии истребители F-35 свидетельствует о его желании вывести страну из-под влияния Москвы, пишет SCMP.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
СУ-57 три раза дешевле и 100 раз лучше, F-35, но выбор за Индией!🤠👈😜
Ответить
23 час.
наверх