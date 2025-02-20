Трамп поставил перед Индией вопрос ребром: или США, или Россия. Что он задумал?

© AP Photo / Aijaz Rahi794 прочтения Вчера South China Morning Post | Гонконг Заявление Трампа о намерении продать Индии истребители F-35 свидетельствует о его желании вывести страну из-под влияния Москвы, пишет SCMP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии