Куда идем – с Татьяной Троянской

Спектакль о маленьком человеке, возвращение к Чехову и кино о великой певице: обозреватель «Петербургского дневника» – о ключевых культурных событиях недели ВСПОМНИТЬ О МАРИИ КАЛЛАС В прокат вышел новый фильм о Марии Каллас с Анджелиной Джоли в главной роли.
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