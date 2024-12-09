Куда идем – с Татьяной Троянской

Спектакль о маленьком человеке, возвращение к Чехову и кино о великой певице: обозреватель «Петербургского дневника» – о ключевых культурных событиях недели ВСПОМНИТЬ О МАРИИ КАЛЛАС В прокат вышел новый фильм о Марии Каллас с Анджелиной Джоли в главной роли.