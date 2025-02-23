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Директор SIPRI оценил возможность появления на Украине европейских войск

Директор SIPRI оценил возможность появления на Украине европейских войск

Маловероятно, что западные страны направят свои войска на территорию Украины до заключения какого-либо соглашения, заявил в интервью «Известиям» директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.

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