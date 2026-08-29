Цена бронзового тела: что остаётся за кулисами профессионального бодибилдинга

Когда смотришь на профессиональный бодибилдинг со стороны, легко поддаться иллюзии. Кажется, что перед тобой — ожившие статуи, воплощение абсолютного здоровья и дисциплины.
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