Екатерина Гамова: «Вернуться на международные старты России будет очень тяжело. Я реалист, в допуск на Олимпиаду не верю»

– Как удержать спортсменок в волейболе в нынешней ситуации? – Мы надеемся на лучшее. Я являюсь членом комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, спортивное руководство всегда находится в контакте с международными федерациями, Международным олимпийским комитетом, и всегда ведутся переговоры о возвращении.