MITT 2025: как сделать Россию страной оздоровительного и медицинского туризма

18-20 марта в Москве в рамках деловой программы 31-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT лидеры рынка проанализируют текущую ситуацию, представят стратегические перспективы и выделят наиболее многообещающие направления для развития туристической сферы в России.
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