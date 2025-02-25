MITT 2025: как сделать Россию страной оздоровительного и медицинского туризма

18-20 марта в Москве в рамках деловой программы 31-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT лидеры рынка проанализируют текущую ситуацию, представят стратегические перспективы и выделят наиболее многообещающие направления для развития туристической сферы в России.