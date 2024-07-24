24 июля, народный календарь празднует Ольгу Страдницу. Этот день часто бывает грозовым, с сильными дождями.
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24 июля, народный календарь празднует Ольгу Страдницу. Этот день часто бывает грозовым, с сильными дождями.