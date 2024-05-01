Не менее 19 человек погибли в Китае после обрушения автомагистрали: кадры с места ЧП

В провинции Гуандун обвалился участок дорожного полотна длиной 18 метров.Не менее 19 человек погибли из-за обрушения части дорожного полотна высокоскоростной трассы в китайской провинции Гуандун, которая находится на юге Китая.
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