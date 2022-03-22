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В Чувашии сотрудники транспортной полиции и общественники организовали для воспитанников школы-интерната экскурсию в «Поезд Победы»

В Чувашии сотрудники транспортной полиции и общественники организовали для воспитанников школы-интерната экскурсию в «Поезд Победы»

Сотрудники Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте и представители Общественного совета организовали для воспитанников Кугесьской школы-интерната посещение исторической экспозиции «Поезд Победы».

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