Эксперты призвали отказаться от новых дел из-за риска потерь

В это время неблагоприятно начинать новые дела из-за высокой вероятности неудачи. Следует избегать одалживания имущества и активной уборки, а также быть осторожными с острыми предметами, чтобы избежать травм и неприятностей.
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