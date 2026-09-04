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Царьград

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Эксперты призвали отказаться от новых дел из-за риска потерь

Эксперты призвали отказаться от новых дел из-за риска потерь

В это время неблагоприятно начинать новые дела из-за высокой вероятности неудачи. Следует избегать одалживания имущества и активной уборки, а также быть осторожными с острыми предметами, чтобы избежать травм и неприятностей.

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