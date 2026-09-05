МВД проверяет похищение девушки в Твери с вывозом во Владикавказ

Полиция в Твери расследует похищение 21-летней девушки, якобы насильно вывезенной во Владикавказ. Проверка инициирована после публикации в Telegram 2 сентября 2026 года, уполномоченным по правам человека в Северной Осетии Артуром Кокаевым.
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