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Госдума: Ответ России на удары дальнобойным оружием затронет не только Украину

Госдума: Ответ России на удары дальнобойным оружием затронет не только Украину

Депутат Красов предупредил, что Россия ответит на удары ВСУ всем поставщикам ракетУкраина всё ещё дожидается от Запада разрешения на применение дальнобойного оружия для ударов по России.

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