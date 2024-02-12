Второй отправленный на учения НАТО британский авианосец HMS Prince of Wales «не смог» покинуть порт

Великобритания снова осталась без авианосцев, причем сразу обоих. Как пишет британская пресса, эти корабли, на которые потрачены астрономические суммы при строительстве, стали бездонными бочками, куда уходят деньги налогоплательщиков.
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