НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

Второй отправленный на учения НАТО британский авианосец HMS Prince of Wales «не смог» покинуть порт

Второй отправленный на учения НАТО британский авианосец HMS Prince of Wales «не смог» покинуть порт

Великобритания снова осталась без авианосцев, причем сразу обоих. Как пишет британская пресса, эти корабли, на которые потрачены астрономические суммы при строительстве, стали бездонными бочками, куда уходят деньги налогоплательщиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх