Рогов: около 70% перебрасываемых в Курахово бойцов ВСУ дезертируют

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил агентству РИА Новости, что примерно 70% насильно мобилизованных бойцов ВСУ, которых перебрасывают в город Курахово, дезертируют.
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