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Икра окончена: Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз деликатеса в багаже

Икра окончена: Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз деликатеса в багаже

Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже до 10 кг на человека. Правительство поддержало законопроект, который предусматривает присоединение региона к эксперименту по ограничению вывоза деликатеса для личного потребления.

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