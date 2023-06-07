Икра окончена: Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз деликатеса в багаже

Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже до 10 кг на человека. Правительство поддержало законопроект, который предусматривает присоединение региона к эксперименту по ограничению вывоза деликатеса для личного потребления.
Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже до 10 кг на человека. Правительство поддержало законопроект, который предусматривает присоединение региона к эксперименту по ограничению вывоза деликатеса для личного потребления.
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