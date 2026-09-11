«К сожалению, ожидаемо»: ЦБ сохранил ключевую ставку в 14% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых. Об этом сообщает сайт финансового регулятора.
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