Медикам в малых городах повысили зарплату по указу Путина: подняли ли ее для врачей на 29 000 рублей и медсестре на 13 000 рублей Евгения КомароваВопрос о зарплатах медиков остро встал в пиковые периоды пандемии коронавируса.