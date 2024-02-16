НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    Нужен не "котёл", а бак с кипящей смолой, куда бросить Зе.Нужен «котел»: чт...
  • Влад Владимиров
    За что там сами же боролись, на то и напоролись эти безмозглые дебильные хохлы... Теперь, вот, уже по векам прыгаете...Повестки ВСУ отпр...
  • Ural Karahanow
    Кто не русский тот хохол!Боевые стринги на...

Медикам в малых городах повысили зарплату по указу Путина: подняли ли ее для врачей на 29 000 рублей и медсестре на 13 000 рублей

Медикам в малых городах повысили зарплату по указу Путина: подняли ли ее для врачей на 29 000 рублей и медсестре на 13 000 рублей

Медикам в малых городах повысили зарплату по указу Путина: подняли ли ее для врачей на 29 000 рублей и медсестре на 13 000 рублей Евгения КомароваВопрос о зарплатах медиков остро встал в пиковые периоды пандемии коронавируса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх