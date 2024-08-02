Фотоконкурс «Родом из детства»: Три тушинских богатыря

Эту фотографию 1957 года нам прислал Леонид Александрович Олейник. «В доме 15/10 на улице Свободы в Тушине прошло наше с друзьями — Володей и Валерой — детство, отрочество и юность, поэтому этот двор мне очень дорог воспоминаниями, — написал он.