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Свалка замороженной рыбы образовалась в Сормовском районе Нижнего Новгорода

Свалка замороженной рыбы образовалась в Сормовском районе Нижнего Новгорода

Нижегородцы пожаловались на несанкционированную свалку рыбы, от которой исходит неприятный запах.В Сормовском районе заметили свалку замороженной рыбы.

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