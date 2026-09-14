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Царьград

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Народные приметы на 15 сентября: что нельзя делать в день Мамонта

Народные приметы на 15 сентября: что нельзя делать в день Мамонта

В народном календаре 15 сентября отмечается день Мамонта, с которым связано множество традиций и запретов.

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