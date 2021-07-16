Аким Алматы посетил объекты Алмалинского района

Развитие социальной инфраструктуры Алмалинского района проверил Бакытжан Сагинтаев. В ходе рабочего объезда Сагинтаев рассмотрел вопросы модернизации и строительства поликлиник и школ, а также ознакомился с благоустройством городских территорий.